Агуеро здивований рішенням Гвардіоли щодо свого майбутнього в Манчестер Сіті
Форвард "містян" Серхіо Агуеро розчарований своїм становищем у колективі Хосепа Гвардіоли.
32-річний голеадор впевнений, що влітку припинить виступати на Етіхаді, стверджує Daily Mail.
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Форвард також переконаний, що Гвардіола більше не розраховує на нього і вже ухвалив рішення щодо його майбутнього. Самого Агуеро цей варіант розчаровує, адже той не розуміє, чому іспанець зрідка випускає його на футбольне поле.
У поточному сезоні в аргентинського форварда і справді обмаль ігрового часу – лише 12 поєдинків та 2 голи. Контракт Серхіо Агуеро з Манчестер Сіті завершується влітку, а Барселона вже нібито висловила бажання підписати кума Мессі.
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