32-річний голеадор впевнений, що влітку припинить виступати на Етіхаді, стверджує Daily Mail.

Барселона зробила Агуеро пропозицію щодо переходу

Форвард також переконаний, що Гвардіола більше не розраховує на нього і вже ухвалив рішення щодо його майбутнього. Самого Агуеро цей варіант розчаровує, адже той не розуміє, чому іспанець зрідка випускає його на футбольне поле.

У поточному сезоні в аргентинського форварда і справді обмаль ігрового часу – лише 12 поєдинків та 2 голи. Контракт Серхіо Агуеро з Манчестер Сіті завершується влітку, а Барселона вже нібито висловила бажання підписати кума Мессі.

Manchester is Red: "диявольський" фініш божественної серії Сіті, новий месія Юнайтед, де Брюйне "косить" під Зінченка