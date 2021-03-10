Новый президент "блаугранас" Жоан Лапорта позвонил Серхио Агуэро с предложением перехода, утверждает TyC Sports.

Неймар снова звонил Месси, чтобы пригласить звезду Барселоны в ПСЖ

Звездный нападающий еще не договорился с Манчестер Сити по новому контракту и вполне может стать свободным агентом летом. Барселона отчаянно ищет центрфорварда после ухода Суареса. Сам Агуэро также не раз заявлял о желании играть в одном клубе со своим кумом – Лионелем Месси. Среди претендентов на Серхио также называют ПСЖ и Интер.

Напомним, Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

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