Барселона в матче 12-го тура Ла Лиги на своем поле принимала Алавес и расписала с ним боевую ничью (1:1). Но даже не очередная потеря важных очков в битве с аутсайдером вызвала беспокойство у тренерского штаба и болельщиков.

Барселона окончательно потеряла Серхи Роберто не только на Динамо

Под занавес первого тайма поле вынужден был покинуть вышедший со старта Серхио Агуэро. Аргентинский нападающий почувствовал дискомфорт в груди, тахикардию и головокружение, ему стало тяжело дышать и он лег на газон. В раздевалке Агуэро осмотрели врачи. Позже его увезли в больницу на машине скорой помощи, поскольку этого требовал медицинский протокол. По сообщению пресс-службы Барселоны, нападающий остался в госпитале – в ближайшее время ему обследуют сердце.

Однако эта потеря стала не единственной для каталонцев. На 70-й минуте травмировался и защитник Жерар Пике. У 34-летнего футболиста перегружена камбаловидная мышца правой ноги. Степень серьезности повреждения определит дополнительное обследование.

Ситуация в лазарете "блаугранас" действительно пугает, если вспомнить, что на больничных койках уже находятся: Фрэнки де Йонг, Ансу Фати, Мартин Брейтвейт, Серхи Роберто, Педри, Рональд Араухо и Усман Дембеле.

Напомним, уже во вторник, 2 ноября, Барселоне в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов предстоит сыграть в Киеве с Динамо. Первая встреча команд завершилась минимальным поражением киевлян (0:1).

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