Форвард испанской Барселоны Серхио Агуэро вынужден был сделать непростой выбор после выявления серьезных проблем со здоровьем.

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Агуэро решил повесить бутсы на гвоздь на фоне проблем с сердцем. Опытный нападающий уже сообщил менеджменту Барсы неутешительные новости. На следующей неделе состоится пресс-конференция, в ходе которой летний новичок "блаугранас" объявит свое решение.

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Напомним, что Серхио Агуэро только летом перебрался в Барселону на правах свободного агента. В 12-м туре Ла Лиги ветерану стало плохо, и он был заменен в первом тайме матча против Алавеса (1:1). После обследования врачи посоветовали завершить активные выступления.

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