Форвард іспанської Барселони Серхіо Агуеро змушений був робити непростий вибір після виявлення серйозних проблем зі здоров'ям.

Аргентинець завершить ігрову кар'єру, повідомляє журналіст Жерар Ромеро в своєму твіттері.

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Агуеро вирішив повісити бутси на цвях на фоні проблем із серцем. Досвідчений нападник вже сповістив менеджменту Барси невтішні новини. Наступного тижня відбудеться прес-конференція, під час якої літній новачок "блаугранас" оголосить своє рішення.

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Нагадаємо, що Серхіо Агуеро лише влітку перебрався до Барселони на правах вільного агента. У 12-му турі Ла Ліги ветерану стало зле, і він був замінений у першому таймі матчу проти Алавеса (1:1). Після обстеження лікарі порадили завершити активні виступи.

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