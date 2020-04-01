toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Агуэро может вернуться на родину – в услугах форварда заинтересован его родной клуб

15:06 54 Читати українською
Агуэро может вернуться на родину – в услугах форварда заинтересован его родной клуб
Серхио Агуэро / Reuters

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро получил новый вариант продолжения карьеры – компанию ему может составить хавбек Милана Лукас Билья.

"С Серхио Агуэро и Лукасом Бильей у меня прекрасные отношения. Мы были партнерами, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине, а также в Европе.

Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб в ближайшее трансферное окно

Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в команде уже завтра. В будущем мы рассчитываем на них", – поделился наставник Индепендьенте Лукас Пусинери в комментарии InfiernoRojo.

К слову, Агуэро провел 29 поединков за Манчестер Сити в текущем сезоне, записав в свой актив 23 гола и 3 ассиста.

Как спасти сезон 2019/20 – решения для Лиги чемпионов, чемпионатов, контрактов, трансферов и сборных

blog_ava
УЕФА принял официальное решение по матчу Шахтера в Лиге Европы
09:12
941
Теги
Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Трансферы Индепендьенте Индепендьенте Серхио Агуэро Серхио Агуэро Лукас Билья Лукас Билья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
16
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук