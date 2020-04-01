Агуэро может вернуться на родину – в услугах форварда заинтересован его родной клуб

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро получил новый вариант продолжения карьеры – компанию ему может составить хавбек Милана Лукас Билья.

"С Серхио Агуэро и Лукасом Бильей у меня прекрасные отношения. Мы были партнерами, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине, а также в Европе.

Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб в ближайшее трансферное окно

Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в команде уже завтра. В будущем мы рассчитываем на них", – поделился наставник Индепендьенте Лукас Пусинери в комментарии InfiernoRojo.

К слову, Агуэро провел 29 поединков за Манчестер Сити в текущем сезоне, записав в свой актив 23 гола и 3 ассиста.

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