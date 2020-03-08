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Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб в ближайшее трансферное окно

10:41 171 Читати українською
Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб в ближайшее трансферное окно
Серхио Агуэро / Reuters

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро имеет возможность беспрепятственно покинуть клуб летом 2020 года.

Агуэро получил разрешение на уход из Манчестер Сити этим летом из-за возможной дисквалификации клуба из Лиги чемпионов, утверждает The Sun.

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Такое решение боссов "горожан" объясняется большим уважением к аргентинцу, который помог выиграть первое чемпионство АПЛ в драматичном поединке против КПР. Контракт Агуэро с Манчестер Сити завершается летом 2021 года. Интересно, что такие звезды как Стерлинг, де Брюйне или Ляпорт не смогут покинуть клуб, ведь Гвардиола планирует сохранить костяк команды.

К слову, Агуэро провел 29 поединков за Манчестер Сити в текущем сезоне, записав в свой актив 23 гола и 3 ассиста.

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