Опытный аргентинец рассматривает вариант перехода в Челси или Тоттенхэм, утверждает The Telegraph.

Сульшер оценил вероятный переход Агуэро в Манчестер Юнайтед – ценности превыше всего

Агуэро после 10 лет в составе "горожан" хочет остаться на Туманном Альбионе. Из-за желания продолжить выступления в АПЛ нападающий даже готов перебраться в команду, которая не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Пока ни Челси, ни Тоттенхэм не гарантировали себе путевки в главный евротурнир на кампанию 2021/22. Кроме того, у двох столичных грандов есть проблемы в линии атаки, которые может решить ветеран.

В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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