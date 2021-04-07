Досвідчений аргентинець розглядає варіант переходу в Челсі або Тоттенхем, стверджує The Telegraph.

Сульшер оцінив ймовірний перехід Агуеро в Манчестер Юнайтед – цінності понад усе

Агуеро після 10 років у складі "містян" прагне залишитися на Туманному Альбіоні. Через бажання продовжити виступи в АПЛ нападник навіть готовий перебратися до команди, що не гратиме в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Наразі ні Челсі, ні Тоттенхем не гарантували собі путівки в головний євротурнір на кампанію 2021/22. Крім того, обидва столичні гранди мають проблеми в лінії атаки, які може вирішити ветеран.

У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро провів лише 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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