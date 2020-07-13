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Агробізнес презентував нову клубну емблему

14:27 - Читать на русском
Агробізнес презентував нову клубну емблему
Гравці Агробізнеса / Сайт клубу

Агробізнес наважився на ребрендинг своєї офіційної символіки.

Новий дизайн емблеми з'явився на офіційному сайті волочиського клубу.

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Зміни помітні відразу. Гама кольорів стала дещо темнішою, емблема набула елегантної форми щита, а посередині розташований футбольний м'яч та рік заснування Агробізнеса – 2016-ий. Клуб планує відразу розпочати використання нової символіки у соцмережах, банерах та на сайті.

Нагадаємо, команда Олександра Чижевського наразі йде другою у таблиці Першої ліги, поступаючись лише Інгульцю.

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Стара та нова емблеми:

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