Агробізнес презентував нову клубну емблему

Агробізнес наважився на ребрендинг своєї офіційної символіки.
Новий дизайн емблеми з'явився на офіційному сайті волочиського клубу.
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Зміни помітні відразу. Гама кольорів стала дещо темнішою, емблема набула елегантної форми щита, а посередині розташований футбольний м'яч та рік заснування Агробізнеса – 2016-ий. Клуб планує відразу розпочати використання нової символіки у соцмережах, банерах та на сайті.
Нагадаємо, команда Олександра Чижевського наразі йде другою у таблиці Першої ліги, поступаючись лише Інгульцю.
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Стара та нова емблеми: