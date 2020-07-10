"Все еще может измениться": в ПФЛ оценили шансы Агробизнеса получить аттестат УПЛ несмотря на заявление президента клуба

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз прокомментировал ситуацию с Агробизнесом – клуб решил не подавать заявку на участие в УПЛ.

"Ситуация еще может измениться, нужно дождаться окончательной выдачи аттестатов. У нас всякое может быть. У нас СК Днепр-1 заходил в профессиональные соревнования без выступлений на любительском уровне, а Львов перепрыгнул из Второй лиги в УПЛ.

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Если вопрос в стадионе в Волочиске, то Агробизнес может заявить стадион в Тернополе, например, чтобы соответствовать требованиям аттестации. Другие требования они выполняют", – отметил Мороз в комментарии Tribuna.

Напомним, Агробизнес отказался подавать заявление на получение аттестата УПЛ из-за того, что домашний стадион клуба не соответствует стандартам. Отметим, Агробизнес возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 46 очками, Металлист 1925 и Ингулец расположились на 2 и 3 местах, имея по 44 пункта.

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