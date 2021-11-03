Волынь разошлась миром с Полесьем
20:28 - Читати українською
Волынь принимала Полесье в рамках перенесенного матча 11 тура Первой лиги.
завершено
Первая лига, 11-й тур
Волынь – Полесье – 0:0
Металлист победил Альянс и укрепился в статусе лидера Первой лиги
Турнирное положение обеих команд демонстрирует невысокие амбиции клубов на нынешний сезон, что и вылилось в итоговый результат.
Гости из Житомира были, по мнению букмекеров, фаворитами встречи, но их опытный состав не справился с хозяевами. За 90 минут игры соперники не смогли даже открыть счет и расписали ничью.
Волынь осталась на 9-й строчке турнирной таблицы, Полесье – 10-е.
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