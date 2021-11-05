Перша ліга, 17-й тур

Агробізнес – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Курило, 22

Вилучення: Шевченко, 75 (друга жовта, ВПК-Агро)

Сусіди-аутсайдери турнірної таблиці – Агробізнес та ВПК-Агро – зійшлись у двобої за 6 очок. Вже на 6-й хвилині Олег Мозіль врятував ворота господарів, зреагувавши на підступний удар від Даніеля Жезуша головою у лівий кут воріт. Згодом він знову продемонстрував свій клас, у падінні потягнувши постріл здалеку.

Волинь розійшлась миром з Поліссям

Господарі спромоглись на перший небезпечний удар лише на 20-й хвилині – Костянтин Махновський впевнено забрав м'яч у руки. Та вже зовсім скоро вони відкрили рахунок у матчі: Ігор Курило результативно замкнув навіс з кутового. Команда Олександра Чижевського після цього ще мала кілька гострих нагод, але подвоїти перевагу не могла.

По перерві ВПК-Агро намагався відігратись, але їхні шанси стали абсолютно мізерними після 75 хвилини. Євгеній Шевченко пішов у підкаті поблизу чужого штрафного, за що побачив перед собою другу жовту картку. Агробізнес зумів зберегти перевагу в рахунку до фінального свистка.

Тепер у команди з Волочиська 18 залікових балів, що допомогло їй нарешті вибратись із зони вильоту, розташувавшись на 11 сходинці. ВПК-Агро так і залишився 14-м.

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