"Понимали, что соперник очень неуступчивый, позитивно агрессивный, организовано играет в обороне. Но мы не дали создать моменты у своих ворот. Долго не могли забить гол, но как удалось это сделать, стало ясно, что будем диктовать ход матча. А второй-третий мячи были необходимы, чтобы успокоить игру.

Агробизнес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Это была победа на классе. Но, как по мне, пять-шесть игроков, которые отсутствовали у соперника, – это слишком много. Думаю, перед полуфиналом надо было отменить желтые карточки, из-за которых футболисты пропускали игру, ведь они перед этим провели большее количество матчей, чем мы. Я смотрел несколько матчей соперника, в первую очередь против Ворсклы и Шахтера на предыдущих стадиях, и могу сказать, что они заслужили дойти до полуфинала. Также у соперника отсутствовала большая группа игроков, которых я хотел бы видеть на поле в противостоянии с нами. Но, несмотря на все кадровые проблемы, Агробизнес показал хорошую игру. Это команда, которой по силам выйти в Премьер-лигу.

Выкрики болельщиков в конце матча? Это просто группа людей, которые хотят быть выше футболистов, выше команды. Хоть бы сняли свои маски… Вообще, для меня важнее, какую игру показывает моя команда, каких результатов достигает, чтобы Динамо вернулось на былые лидирующие позиции как на отечественной арене, так и в еврокубках.

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Замена Тымчика? Он пропустил долгое время, полгода, из-за травмы. Поскольку в команде Агробизнеса хорошо подготовленные физически игроки, все агрессивные, играли с большой самоотдачей, то соперники заставляли его ошибаться. В частности, он проиграл четыре единоборства один в один. Поэтому пришлось поменять. Были моменты, когда они создавали опасность после выигранных единоборств, и я не хотел, чтобы это повторялось.

Газон был лучше, чем я смотрел утром. Работники стадиона укатали его, но необходимо еще поработать, поскольку мяч дробит. В том числе из-за этого на поле было много единоборств, поскольку сложно было принимать мяч, играть в одно-два касания", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

К слову, в финале Кубка Украины сезона 2020/21 "бело-синие" сыграют с Зарей. Поединок состоится 13 мая в Тернополе.

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