"Розуміли, що суперник дуже непоступливий, позитивно агресивний, організовано грає в обороні. Але ми не дали створити моменти біля своїх воріт. Довго не могли забити, але як вдалося це зробити, стало зрозуміло, що будемо диктувати хід матчу. А другий-третій м'ячі були необхідні, щоб заспокоїти гру.

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Це була перемога на класі. Але, як на мене, п'ять-шість гравців, які були відсутні у суперника, – це занадто багато. Думаю, перед півфіналом треба було скасувати жовті картки, через які футболісти пропускали гру, адже вони перед цим провели більшу кількість матчів, ніж ми. Я дивився декілька матчів суперника, в першу чергу проти Ворскли і Шахтаря на попередніх стадіях, і можу сказати, що вони заслужили дійти до півфіналу. Також у суперника була відсутня велика група гравців, яких я хотів би бачити на полі в протистоянні з нами. Але, незважаючи на всі кадрові проблеми, Агробізнес показав хорошу гру. Це команда, якій під силу вийти в Прем'єр-лігу.

Викрики вболівальників наприкінці матчу? Це просто група людей, які хочуть бути вище, ніж футболісти і команда. Хоч би зняли свої маски... Взагалі, для мене важливіше, яку гру показує моя команда, яких результатів досягає, щоб Динамо повернулося на колишні позиції лідерів як на вітчизняній арені, так і в єврокубках.

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Заміна Тимчика? Він пропустив півроку через травму. Оскільки в команді Агробізнеса добре підготовлені фізично гравці, всі агресивні, грали з великою самовіддачею, то суперники змушували його помилятися. Зокрема, він програв чотири єдиноборства один в один. Тому довелося поміняти. Були моменти, коли вони створювали небезпеку після виграних єдиноборств, і я не хотів, щоб це повторювалося.

Газон був кращим, ніж я дивився вранці. Працівники стадіону вкатали його, але необхідно ще попрацювати, оскільки м'яч дробить. Зокрема через це на полі було багато єдиноборств, оскільки складно було приймати м'яч, грати в один-два дотики", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

До слова, у фіналі Кубка України сезону 2020/21 "біло-сині" зіграють із Зорею. Поєдинок відбудеться 13 травня у Тернополі.

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