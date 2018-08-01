Агирре возглавил сборную Египта

Египетская футбольная ассоциация определилась с именем нового наставника национальной сборной. Им станет мексиканец Хавьер Агирре.

59-летний специалист вскоре должен приступить к работе во главе "фараонов", сообщает Youm7.

"Мы с Агирре обо всем договорились, а сейчас идет обсуждение с ним и его агентом сроков, в которые он и его помощники начнут выполнять собственные обязанности", – заявил член исполкома ассоциации Магди Абдельгани.

Ожидается, что зарплата мексиканца в Египте составит 120 тысяч долларов в месяц. Накануне стало известно, что Тьерри Анри получил предложение возглавить сборную Египта.

Хавьер Агирре известен в Европе по работе со сборной Мексики и испанскими клубами – Осасуной, мадридским Атлетико, Сарагосой и Эспаньолом. Также он работал на родине (Атланте, Пачука), сборной Японии и эмиратским клубом Аль-Вахда.