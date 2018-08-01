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Агірре очолив збірну Єгипту

20:33 174 Читать на русском
Агірре очолив збірну Єгипту
Хав'єр Агірре / El Horizonte

Єгипетська футбольна асоціація визначилася із ім'ям нового керманича національної збірної. Ним стане мексиканець Хав'єр Агірре.

59-річний фахівець незабаром має стати до роботи на чолі "фараонів", повідомляє Youm7.

"Ми з Агірре про все домовилися, а зараз іде обговорення з ним і його агентом термінів, у які він і його помічники почнуть виконувати власні обов'язки", – заявив член виконкому асоціації Магді Абдельгані.

Очікується, що зарплата мексиканця в Єгипті складе 120 тисяч доларів на місяць. Напередодні стало відомо, що Тьєррі Анрі отримав пропозицію очолити збірну Єгипту.

Хав'єр Агірре відомий у Європі за роботою зі збірною Мексики та іспанськими клубами – Осасуною, мадридським Атлетіко, Сарагосою та Еспаньйолом. Також він працював на батьківщині (Атланте, Пачука), збірною Японії та еміратським клубом Аль-Вахда.

Теги
Світ Єгипет Єгипет Хав'єр Агірре Хав'єр Агірре
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