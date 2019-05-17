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Агенты Сане контактировали с Реалом

17 мая 16:31 277 Читати українською
Агенты Сане контактировали с Реалом
Лерой Сане / Reuters

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане может стать одним из главных приобретений Реала в летнее трансферное окно.

Игрок задумался над сменой клубной прописки, информирует Don Balon.

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Сане недоволен своим текущим статусом в команде Гвардиолы и может решиться на переход в другой клуб. Агенты уже предложили услуги игрока сборной Германии мадридскому Реалу, который готов потратиться летом.

Статистика Сане в сезоне 2018/19 – 14 голов и столько же ассистов в 39-ти матчах.

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