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Агенти Сане контактували з Реалом

17 травня 16:31 694 Читать на русском
Агенти Сане контактували з Реалом
Лерой Сане / Reuters

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане може стати одним з головних придбань Реала в літнє трансферне вікно.

Гравець задумався над зміною клубної прописки, інформує Don Balon.

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Сане незадоволений своїм поточним статусом в команді Гвардіоли і може наважитись на перехід до іншого клубу. Агенти вже запропонували послуги гравця збірної Німеччини мадридському Реалу, який готовий витратитися влітку.

Статистика Сане у сезоні 2018/19 – 14 голів і стільки ж асистів у 39-ти матчах.

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Теги
Трансфери Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Лерой Сане Лерой Сане
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