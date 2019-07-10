"Он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать", – Шацких объяснил, почему Динамо отдало Супрягу в СК Днепр-1

Ассистент Александра Хацкевича оценил перспективы нападающего Владислава Супряги.

"Ему нужно работать с утра до вечера. Он должен спать с мячом, вместо подушки должен быть мяч. Трудолюбие, трудолюбие и еще раз трудолюбие. Талант и качества, которыми он обладает, надо развивать, над чем мы работаем каждый день .

Но еще он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать, только тогда он будет расти. А не приехать, потренироваться 1,5-2 часа – и на этом все закончилось. Талант быстро пропадет, ничего не будет.

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Если его агент Пироженко так разбирается в футболе, почему же он не принимает команду и не тренирует ее? Если они все такие умные? Время покажет, было ли ошибкой подписать Супрягу. В мире столько талантливых и одаренных людей.

Мы же не говорим, что Супряга – это Роналду, мы же не сравниваем. Да, у него есть скоростные качества, над этим надо работать. Многие говорят о нем, много пишут. Агентов не беру во внимание, это другая каста. Пироженко мог тихонько поддержать Влада, а это было именно в адрес Александра Николаевича Хацкевича.

Мы же себе не враги. У нас есть люди, которые сейчас сильнее, поэтому они и играют. Завтра он будет сильнее другого форварда – будет играть. Поверьте, нам без разницы 19 ему лет или 29.

Футболист должен выполнять установки тренера. Считаю, на тысячу процентов он неправ. Пусть свои разумные идеи держит при себе", - рассказал Шацких в интервью Sportarena.

Напомним, чемпион мира U-20 пришел в Динамо перед сезоном 2018/2019 и провел в УПЛ всего 6 матчей. Этим летом киевляне отдали его в СК Днепр-1 на правах аренды.

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