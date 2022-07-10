Новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш и агент Роналду Жорже Мендеш обсуждали потенциальный переход опытного форварда во французский клуб. Об этом сообщил журналист Педру Алмейда в Twitter.

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Помимо ПСЖ, интерес к Роналду приписывали также Челси и Баварии. Не исключено, что португалец в итоге все же останется в МЮ, с которым имеет еще год действующего контракта.

Напомним, 37-летний Роналду не поедет с Манчестер Юнайтед на турне в Таиланд и Австралию. Официальная причина – семейные обстоятельства, но все намекает на желание Криштиану сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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