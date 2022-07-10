Новий спортивний директор парижан Луїш Кампуш і агент Роналду Жорже Мендеш обговорювали потенційний перехід досвідченого форварда у французький клуб. Про це повідомив журналіст Педру Алмейда у Twitter.

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Окрім ПСЖ, інтерес до Роналду приписували також Челсі та Баварії. Не виключено, що португалець у підсумку все ж залишиться в МЮ, з яким має ще рік чинного контракту.

Нагадаємо, 37-річний Роналду не поїде з Манчестер Юнайтед на турне в Таїланд і Австралію. Офіційна причина – сімейні обставини, але все натякає на бажання Кріштіану змінити клуб, щоб грати в Лізі чемпіонів.

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