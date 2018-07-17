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Агент Роналду: Ювентус с Криштиану сможет выиграть Лигу чемпионов

07:30 7 Читати українською
Агент Роналду: Ювентус с Криштиану сможет выиграть Лигу чемпионов
Криштиану Роналду / Фото: соцсети

Агент португальского форварда Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал амбиции своего клиента в новом клубе.

"В Манчестер Юнайтед он был лучшим в истории клуба. Такое же было в Реале, такое же будет и в Ювентусе.

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Думаю, что Ювентус сможет выиграть Лигу чемпионов с Криштиану, потому что он лучший футболист в истории", – цитирует Мендеша Football Italia.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Жорже Мендеш
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