Агент Роналду: Ювентус с Криштиану сможет выиграть Лигу чемпионов

Агент португальского форварда Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал амбиции своего клиента в новом клубе.

"В Манчестер Юнайтед он был лучшим в истории клуба. Такое же было в Реале, такое же будет и в Ювентусе.

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Думаю, что Ювентус сможет выиграть Лигу чемпионов с Криштиану, потому что он лучший футболист в истории", – цитирует Мендеша Football Italia.

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