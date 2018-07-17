Агент Роналду: Ювентус с Криштиану сможет выиграть Лигу чемпионов

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"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні
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ЧМ-2018: Барселона и Монако – единственные клубы, игроки которых заняли все призовые места МундиаляЧМ 2018 — 16 июль 241
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Роналду: Решение перейти в Ювентус не было сложным – игроки моего возраста доигрывают в Китае или КатареИталия — 16 июль 355
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ЧМ-2018: Мбаппе – лучший игрок турнира по версии Sky SportsЧМ 2018 — 16 июль 112
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Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"ЧМ 2018 — 16 июль 749
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