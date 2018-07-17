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Агент Роналду: Ювентус з Кріштіану зможе виграти Лігу чемпіонів

07:30 23 Читать на русском
Агент Роналду: Ювентус з Кріштіану зможе виграти Лігу чемпіонів
Кріштіану Роналду / Фото: соцмережі

Агент португальського форварда Кріштіану Роналду Жорже Мендеш прокоментував амбіції свого клієнта у новому клубі.

"У Манчестер Юнайтед він був найкращим в історії клубу. Таке ж було в Реалі, таке ж буде і в Ювентусі.

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Думаю, що Ювентус зможе виграти Лігу чемпіонів з Кріштіану, тому що він кращий футболіст в історії", – цитує Мендеша Football Italia.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Жорже Мендеш
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