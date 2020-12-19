"Я слышал, что Рух в основном сосредоточиться на хорошем проценте от перепродажи Кухаревича. Он заиграл в команде, потому что двое других нападающих отсутствовали. Интерес к Кухаревичу проявляло и киевское Динамо, поэтому Андерлехт пытался действовать так быстро." Пурпурно-белые "даже отправляли во Львов своего юриста.

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Кухаревич подвижный и быстрый, несмотря на свой рост в 193 сантиметра. Это, конечно, неплохое сочетание качеств. Но разница заключается в опыте. Николай на данный момент не готов к первой команде Андерлехта. Ему еще нужен опыт. В начале следующего сезона ему исполнится двадцать лет, но на его счету уже есть матчи в украинской Премьер-лиге. Скажем так, его потенциал, безусловно, интересный, но не ждите, что в следующем сезоне он забьет пятнадцать голов", – сказал Яковенко в комментарии изданию Voetbalprimeur.be.

Напомним, Кухаревич прошел медицинский осмотр в Андерлехте, но договор о его переходе между клубами пока не был подписан.

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