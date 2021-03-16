Агент Клоппа поклав край чуткам про збірну Німеччини – на тренерське крісло Бундестім претендує інший зірковий фахівець
Футбольний агент Марк Косіцке не має жодних сумнівів щодо вірності свого клієнта Юргена Клоппа Ліверпулю.
"Останніми роками Юрген завжди підкреслював, що він точно міг би бути доступним для збірної, якби DFB шукала тренера, а сам він не працював у жодному клубі. Втім, другий пункт зараз недійсний, тому про збірну не може бути й мови. Ніяких "чорних виходів". Якщо Юрген чітко сказав про це, то він буде дотримуватися слова. Він ще не закінчив свою роботу в Ліверпулі. У Юргена чинний трирічний контракт з "червоними". Він все сказав, щоб не було жодних домислів.
Флік не квапиться очолювати збірну Німеччини
Щодо Рангніка, то він вільний, і йому подобається ідея про збірну. Тепер все залежить від DFB. Ральф – успішний тренер. Він багато років відмінно працював у Хоффенхаймі і РБ Лейпциг. Йому трохи за 60, і він у прекрасній формі. Збірна Німеччини могла б стати кульмінацією його кар'єри", – заявив Косіцке у інтерв'ю Sport1.
Нагадаємо, Йоахім Льов і Німецький футбольний союз домовилися про розрив контракту після завершення Євро-2020.
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