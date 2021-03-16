"Останніми роками Юрген завжди підкреслював, що він точно міг би бути доступним для збірної, якби DFB шукала тренера, а сам він не працював у жодному клубі. Втім, другий пункт зараз недійсний, тому про збірну не може бути й мови. Ніяких "чорних виходів". Якщо Юрген чітко сказав про це, то він буде дотримуватися слова. Він ще не закінчив свою роботу в Ліверпулі. У Юргена чинний трирічний контракт з "червоними". Він все сказав, щоб не було жодних домислів.

Флік не квапиться очолювати збірну Німеччини

Щодо Рангніка, то він вільний, і йому подобається ідея про збірну. Тепер все залежить від DFB. Ральф – успішний тренер. Він багато років відмінно працював у Хоффенхаймі і РБ Лейпциг. Йому трохи за 60, і він у прекрасній формі. Збірна Німеччини могла б стати кульмінацією його кар'єри", – заявив Косіцке у інтерв'ю Sport1.

Нагадаємо, Йоахім Льов і Німецький футбольний союз домовилися про розрив контракту після завершення Євро-2020.

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