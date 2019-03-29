Агент Эрнандеса получил впечатляющую сумму за переход своего клиента в Баварию

Мануэль Гарсия Килон, который является агентом защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса, заработал невероятную сумму за переход футболиста в мюнхенскую Баварию.

Агент Лукаса Эрнандеса получил 10% от перехода своего клиента в мюнхенскую Баварию, сообщает El Confidencial. Таким образом, Мануэль Гарсия Килон заработал 8 млн евро.

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В свое время этот агент принял участие в трансфере брата Лукаса – Тео Эрнандеса – в мадридский Реал за 26 млн евро. Также привел на Сантьяго Бернабеу тренера Рафаэля Бенитеса.

Лукас Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории футбола, опередив Вирджила ван Дейка.