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Агент Ернандеса отримав вражаючу суму за перехід свого клієнта в Баварію

29 березня 22:41 344 Читать на русском
Агент Ернандеса отримав вражаючу суму за перехід свого клієнта в Баварію
Лукас Ернандес / AS

Мануель Гарсія Кілон, який є агентом захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса, заробив неймовірну суму за перехід футболіста в мюнхенську Баварію.

Агент Лукаса Ернандеса отримав 10% від переходу свого клієнта в мюнхенську Баварію, повідомляє El Confidencial. Таким чином, Мануель Гарсія Кілон заробив 8 млн євро.

Символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів: Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб

Свого часу цей агент взяв участь у трансфері брата Лукаса – Тео Ернандеса – в мадридський Реал за 26 млн євро. Також привів на Сантьяго Бернабеу тренера Рафаеля Бенітеса.

Лукас Ернандес став найдорожчим захисником в історії футболу, випередивши Вірджила ван Дейка.

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