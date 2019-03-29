Агент Ернандеса отримав вражаючу суму за перехід свого клієнта в Баварію

Мануель Гарсія Кілон, який є агентом захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса, заробив неймовірну суму за перехід футболіста в мюнхенську Баварію.

Агент Лукаса Ернандеса отримав 10% від переходу свого клієнта в мюнхенську Баварію, повідомляє El Confidencial. Таким чином, Мануель Гарсія Кілон заробив 8 млн євро.

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Свого часу цей агент взяв участь у трансфері брата Лукаса – Тео Ернандеса – в мадридський Реал за 26 млн євро. Також привів на Сантьяго Бернабеу тренера Рафаеля Бенітеса.

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