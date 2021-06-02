Агент Ярмоленко категорически ответил на слухи о переходе вингера в Спартак М
14:39 - Читати українською
Вадим Шаблий дал исчерпывающий ответ о будущем своего клиента – Андрея Ярмоленко.
Вингера Вест Хэма сватали в московский Спартак, однако эти слухи оказались далеки от правды.
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"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", – заверил Шаблий в комментарии Команда№1.
Напомним, за последние 4 месяца Ярмоленко провел на поле лишь 18 минут. Контракт украинца с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 4 млн евро.
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