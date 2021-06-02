Вадим Шаблий дал исчерпывающий ответ о будущем своего клиента – Андрея Ярмоленко.

Вингера Вест Хэма сватали в московский Спартак, однако эти слухи оказались далеки от правды.

Суркис не исключил возвращения Ярмоленко в Динамо

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", – заверил Шаблий в комментарии Команда№1.

Напомним, за последние 4 месяца Ярмоленко провел на поле лишь 18 минут. Контракт украинца с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 4 млн евро.

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