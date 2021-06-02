Лондонский клуб собирается обменять украинца на хавбека Спартака Алекса Крала, сообщает westhamfans.org.

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Стороны хотели бы оформить соглашение до начала Евро, на котором выступят оба игрока. Спартак требует за Крала 8 млн евро, однако Вест Хэм рассчитывает сбить цену благодаря Ярмоленко. Вингер сборной Украины окончательно выпал из состава "молотов", хотя получает большую зарплату – 115 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что Крал в предыдущей кампании провел за Спартак 30 матчей, отличился 5 ассистами. Статистика Ярмоленко в АПЛ – 15 матчей и одна результативная передача.

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