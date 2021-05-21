"Никогда не говори "никогда". Ярмоленко – один из сильнейших игроков Динамо за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь – выиграли 2 чемпионства, играли в группе ЛЧ, а затем продали.

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Мы с Андреем в прекрасных отношениях – он поздравляет меня со всеми трофеями Динамо, с днем ​​рождения. Я его поздравляю тоже. Замечу, что я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками, которые играли в Динамо – даже с теми, которые сейчас не работают в клубе, ведь всех принять невозможно", – резюмировал Суркис в интервью Профутбол Digital.

К слову, Ярмоленко покинул киевский клуб летом 2017 года, перейдя в Боруссию Дортмунд за 25 млн евро. Уже через год немцы продали вингера в Вест Хэм, но украинец до сих пор не сумел стать игроком основы. На фоне этого появились слухи о возвращении Андрея в Динамо.

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