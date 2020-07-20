Агент Бейла однозначно пролил свет на будущее валлийца в Реале

Представитель вингера Реала заверил, что валлиец не собирается менять клуб в текущее трансферное окно.

Как известно, 31-летний Бейл может покинуть Реал в текущее межсезонье. Недавно вингер задремал во время поединка, чем переполнил чашу терпения Зидана и руководства клуба. Впрочем, агент игрока Джонатан Барнетт убедит, что Бейл настроен остаться в Мадриде.

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"Гарет счастлив в Мадриде и планирует провести в клубе еще 2 года. Он ежедневно тренируется и не ставит целью выжить Зидана из клуба. Между ними нет никакой ненависти. Бейл – один из лучших игроков мира, а этим летом будет очень сложно найти подходящую команду из-за сложившейся ситуации в мире", – цитирует Барнетта AS со ссылкой на BBC.

Напомним, валлиец перебрался в Реал в 2013 году из Тоттенхэма за 100 млн евро. В сезоне 2019/20 сыграл лишь 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста. Соглашение Бейла рассчитано еще на 2 года.

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