Агент Бейла однозначно пролив світло на майбутнє валлійця в Реалі

Представник вінгера Реала запевнив, що валлієць не збирається змінювати клуб у поточне трансферне вікно.

Як відомо, 31-річний Бейл може покинути Реал у поточне міжсезоння. Нещодавно вінгер задрімав під час поєдинку, чим переповнив чашу терпіння Зідана та керівництва клубу. Втім, агент гравця Джонатан Барнетт переконає, що Бейл налаштований залишитися в Мадриді.

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"Гарет щасливий в Мадриді та планує провести в клубі ще 2 роки. Він щодня тренується та не має на меті вижити Зідана з клубу. Між ними немає жодної ненависті. Бейл – один із найкращих гравців світу, а цього літа буде дуже складно знайти відповідну команду через ситуацію, що склалася у світі", – цитує Барнетта AS з посиланням на BBC.

Нагадаємо, валлієць перебрався у Реал в 2013 році з Тоттенхема за 100 млн євро. У сезоні 2019/20 відіграв лише 20 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти. Угода Бейла розрахована ще на 2 роки.

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