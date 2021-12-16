Напомним, клуб из Ливерпуля активно интересуется 22-летним Виталием Миколенко, а 15 декабря СМИ заявили, что украинец уже подписал контракт с Эвертоном.

"Миколенко – хороший футболист. Я, хоть и дружу с владельцами Эвертона, мы устраивали туда в свое время тренером нашего клиента Карло Анчелотти, который сейчас в Реале, но ни разу не слышал об интересе ливерпульцев к кандидатуре Виталия.

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Что касается того, впишется ли Миколенко в клуб, то я по образованию тренер, для меня важнейшим моментом является контакт игрока с тренером. Помню перед тем как устраивал в Динамо Тамаша Кадара, я поговорил с Сергеем Ребровым. После этого Тамаш позвонил и поговорил с Ребровым. Если игрок и тренер чувствуют, что они нуждаются друг в друге, и тренер видит у себя в команде этого футболиста, то это может быть любой чемпионат – и Премьер-лига, и Серия А. Самое главное – Миколенко должен понимать, что идет к тренеру, который действительно в нем нуждается.

Лично мне импонируют его качества, я думаю, что он мог бы показать себя в новом клубе и не потеряться там. И неважно, останется ли тренером Рафаэль Бенитес, или его, как пишут, заменит Сэм Эллардайс. Относительно последнего вопроса у меня, кстати, нет информации.

Все зависит от того, нужен ли футболист конкретному тренеру в конкретный момент. Насколько Виталий сможет подойти к английскому чемпионату? Английский футбол меняется, меняется стиль игры команд, уже нет таких жестких традиций, что были когда-то, когда там не было ни одного иностранного тренера. Первым, к слову, эту тенденцию нарушил Арсен Венгер, возглавивший в 1996 году лондонский Арсенал", – цитирует Варгу Footboom.

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