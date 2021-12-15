Вчера, 14 декабря, появилась информация о переходе защитника сборной Украины в ряды "ирисок". Миколенко интересовался и неназванный итальянский клуб, но именно представитель АПЛ выиграл борьбу за динамовца.

Динамо нашло замену Миколенко в случае его трансфера в Эвертон

Киевский клуб получит за своего воспитанника 23 млн евро, а сам игрок уже подписал контракт с Эвертоном. В скором времени о трансфере объявят официально, а защитник присоединится к команде Рафаэля Бенитеса, утверждает румынское издание Playsport.ro.

Оно же сообщило, что к Миколенко еще с лета проявляла интерес итальянская Рома, предлагавшая киевлянам 18-20 млн евро. Мирча Луческу лично участвовал в успешно завершившихся переговорах с Эвертоном.

В текущем сезоне украинский защитник сыграл за киевскую команду 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив 3 ассиста. Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 млн евро.

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