Миколенко уже подписал контракт с Эвертоном – СМИ раскрыло сумму трансфера
Эвертон и Динамо уже согласовали переход 22-летнего левого защитника Виталия Миколенко.
Вчера, 14 декабря, появилась информация о переходе защитника сборной Украины в ряды "ирисок". Миколенко интересовался и неназванный итальянский клуб, но именно представитель АПЛ выиграл борьбу за динамовца.
Динамо нашло замену Миколенко в случае его трансфера в Эвертон
Киевский клуб получит за своего воспитанника 23 млн евро, а сам игрок уже подписал контракт с Эвертоном. В скором времени о трансфере объявят официально, а защитник присоединится к команде Рафаэля Бенитеса, утверждает румынское издание Playsport.ro.
Оно же сообщило, что к Миколенко еще с лета проявляла интерес итальянская Рома, предлагавшая киевлянам 18-20 млн евро. Мирча Луческу лично участвовал в успешно завершившихся переговорах с Эвертоном.
В текущем сезоне украинский защитник сыграл за киевскую команду 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив 3 ассиста. Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 млн евро.