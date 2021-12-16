Нагадаємо, клуб із Ліверпуля активно цікавиться 22-річним Віталієм Миколенком, а 15 грудня ЗМІ заявили, що українець вже підписав контракт з Евертоном.

"Миколенко – хороший футболіст. Я, хоч і дружу з власниками Евертона, ми влаштовували туди свого часу тренером нашого клієнта Карло Анчелотті, котрий зараз у Реалі, але при цьому жодного разу не чув про інтерес ліверпульців до кандидатури Віталія.

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Щодо того, чи впишеться Миколенко в клуб, то я за освітою тренер, для мене найважливішим моментом є контакт гравця з тренером. Пам'ятаю перед тим, як влаштовував у Динамо Тамаша Кадара, я поговорив із Сергієм Ребровим. Після цього Тамаш зателефонував і поговорив із Ребровим. Якщо гравець і тренер відчувають, що вони потребують один одного, і тренер бачить у себе в команді цього футболіста, то це може бути будь-який чемпіонат – і Прем'єр-ліга, і Серія А. Найголовніше – Миколенко має розуміти, що йде до тренера, який дійсно його потребує.

Особисто мені імпонують його якості, я думаю, що він міг би показати себе у новому клубі та не загубитися там. І неважливо, чи залишиться тренером Рафаель Бенітес, чи його, як пишуть, замінить Сем Еллардайс. Щодо останнього питання у мене, до речі, інформації немає.

Все залежатиме від того, чи потрібен футболіст конкретному тренеру в конкретний момент. Наскільки Віталій зможе підійти англійському чемпіонату? Англійський футбол змінюється, змінюється стиль гри команд, вже немає таких жорстких традицій, що були колись, коли там не було жодного іноземного тренера. Першим, до слова, цю тенденцію порушив Арсен Венгер, який у 1996 році очолив лондонський Арсенал", – цитує Варгу Footboom.

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