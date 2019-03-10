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АЕК с Чигринским не смог победить Панатинаикос – украинец покинул поле из-за болей в животе

09:27 33 Читати українською
АЕК с Чигринским не смог победить Панатинаикос – украинец покинул поле из-за болей в животе
Дмитрий Чигринский

В 24 туре чемпионата Греции АЕК на своем поле принимал Панатинаикос.

Чемпионата Греции, 24 тур

АЕК – Панатиникос – 0:0

В 24 туре чемпионата Греции АЕК на своем поле принимал Панатинаикос. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский защитник Дмитрий Чигринский.

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Центрбек провел на поле 45 минут, после чего был заменен. Греческие СМИ сообщают, что Чигринский почувствовал боль в желудке, которая надоедает ему уже достаточно давно.

Обе команды не смогли забить голов в матче, а отсюда ничья – 0:0. После этого матча АЕК остался на 3 месте с 44 очками, Панатинаикос – 6-й с 32 баллами.

Теги
Украинцы за рубежом Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция Мир
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