АЕК с Чигринским не смог победить Панатинаикос – украинец покинул поле из-за болей в животе

В 24 туре чемпионата Греции АЕК на своем поле принимал Панатинаикос.

Чемпионата Греции, 24 тур

АЕК – Панатиникос – 0:0

В 24 туре чемпионата Греции АЕК на своем поле принимал Панатинаикос. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский защитник Дмитрий Чигринский.

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Центрбек провел на поле 45 минут, после чего был заменен. Греческие СМИ сообщают, что Чигринский почувствовал боль в желудке, которая надоедает ему уже достаточно давно.

Обе команды не смогли забить голов в матче, а отсюда ничья – 0:0. После этого матча АЕК остался на 3 месте с 44 очками, Панатинаикос – 6-й с 32 баллами.