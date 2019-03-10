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АЕК з Чигринським не зміг перемогти Панатінаїкос – українець покинув поле через болі в животі

09:27 143 Читать на русском
АЕК з Чигринським не зміг перемогти Панатінаїкос – українець покинув поле через болі в животі
Дмитро Чигринський

У 24 турі чемпіонату Греції АЕК на власному полі приймав Панатінаїкос.

Чемпіонату Греції, 24 тур

АЕК – Панатінїкос – 0:0

У 24 турі чемпіонату Греції АЕК на своєму полі приймав Панатінаїкос. У стартовому складі господарів на поле вийшов український захисник Дмитро Чигринський.

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Центрбек провів на полі 45 хвилин, після чого був замінений. Грецькі ЗМІ повідомляють, що Чигринський відчув біль у шлунку, який надокучає йому вже досить давно.

Обидві команди не змогли забити голів у матчі, а відтак нічия – 0:0. Після цього матчу АЕК залишився на 3 сходинці з 44 очками, Панатінаїкос – 6-й з 32 балами.

Теги
Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Греція Світ
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