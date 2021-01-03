АЕК с Чигринским был разбит Олимпиакосом – Шахов не попал даже в заявку
АЕК с Дмитрием Чигринским разгромно проиграл Олимпиакосу в матче 14-го тура чемпионата Греции.
Чемпионат Греции 2020/21, 14-й тур
Олимпиакос – АЕК – 3:0
Голы: Эль-Араби, 13, 68, Вальбуэна, 90+4
Матч выдался полностью провальным для команды украинца, ведь уже на 13 минуте Эль-Араби вывел хозяев вперед в счете. До перерыва Чигринский получил желтую карточку в свой пассив, а во второй половине Эль-Араби оформил дубль.
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Точку же в матче поставил Вальбуэна на 4 компенсированной минуте. Отметим, что другой украинец АЕКа, Евгений Шахов, не попал в заявку команды на поединок.
Таким образом, Олимпиакос набрал 35 очков и закрепился на первой строчке, АЕК с 24 пунктами остался четвертым.
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