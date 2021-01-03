Чемпіонат Греції 2020/21, 14-й тур

Олімпіакос – АЕК – 3:0

Голи: Ель-Арабі, 13, 68, Вальбуена, 90+4

Матч видався повністю провальним для команди українця, адже вже на 13 хвилині Ель-Арабі вивів господарів вперед у рахунку. До перерви Чигринський отримав жовту картку до свого пасиву, а у другій половині Ель-Арабі оформив дубль.

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Крапку ж в матчі поставив Вальбуена на 4 компенсованій хвилині. Відзначимо, що інший українець АЕКа, Євген Шахов, не потрапив до заявки команди на поєдинок.

Таким чином, Олімпіакос набрав 35 очок та закріпився на першій сходинці, АЕК з 24 пунктами залишився четвертим.

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