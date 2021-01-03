Битва за зону Лиги чемпионов. Команда Малиновского, которая до отчетного тура занимала 7 место, против 4 клуба в таблице Серии А. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Подопечные Де Дзерби еще не проигрывали на выезде в текущем сезоне. В то же время бергамаски выиграли 7 подряд личных поединков против "нероверди", поэтому чья-то серия должна была прерваться.

Аталанта – Сассуоло: онлайн-трансляция матча Серии А

Уже на первых секундах Берарди вывел Мулдура на вратаря, но Голлини прочитал ситуацию и не дал себя пробить. За всем этим второй раз подряд со скамейки запасных наблюдал Малиновский, который якобы готов покинуть Аталанту, если не будет получать достаточной игровой практики перед перенесенным на лето 2021 года Евро-2020. Еще одна классно разыгранная троечка уже по левому флангу. Бога пятой откатил под удар Кирьякосу – очередной сейв Голлини! А вот "Богиня" свой первый же момент реализовала. На 11 минуте Де Рон и Пессина (23-летний итальянец, герой матча с Ювентусом, играющий на позиции Малиновского) классно отработали, прошла разрезная передача. Ну а дальше Сапате позволили расстрелять Консильи, который провел не 1 сезон в рядах бергамасков.

Иличич дважды подряд накручивал 2-3 соперников и прикладывался издали. Пессина почти вышел один на один с Консильи, защитник в последний момент помог облегчить удар. Как же убийственно работает прессинг Аталанты – гости даже выйти в центр поля через короткий пас не могут, зато дарят удар за ударом. Хатебур пролетел по флангу и мощно пробил. Несколько стандартов также могли завершаться вторым голом хозяев. Кроме пары угрожающих ударов крайних защитников, у Сассуоло ничего не клеится. Берарди в сердцах пытается обыграть всю команду, но останавливается на 4 сопернике.

Иличич полностью доминирует под нападающими, где-то там же Пессина удивительно тонко ведет игру, создает моменты сам и активно участвует в подыгрыше – похоже, трудновато будет Малиновскому даже после ухода Гомеса. Джимшити блестящим пасом вывел Сапату на левый край вратарской, на этот раз стойка. Дуван попытался расстрелять ворота головой. У колумбийца 4 выстрела, гол и упущенный 100-процентный момент в первые 35 минут. Сразу 8 игроков Аталанты за это время создали моменты для ударов, в том числе 4 защитника и даже вратарь! Фантастический футбол от команды Гасперини.

А вот и Пессина. Иличич гениально вырезал носком, а конкурент Малиновского в падении эффектно замкнул, забив свой первый гол за "Богиню". Очередное подтверждение магической трансферной политики Аталанты. Этого молодого итальянца приобрели у Милан за каких-то 1,65 млн евро! Тяжелые времена наступают для лидера сборной Украины? Подопечные Гасперини в этом составе играют просто божественно, под стать своему прозвищу и вполне наиграв как минимум на 2-3 гола. На старте второй половины тот же Пессина разогнал атаку, Фройлер эффектно протолкнул на Сапату, и тот наконец-то не промазал.

Голлини всего лишь выбил снаряд в поле, а вышел предголевой пас голкипера. Сапата выиграл воздух, Госенс сместился в центр и мощно пробил – круглый отскочил от перекладины за линию ворот. Малиновский и Муриель выходят на 63 минуте. Иличич и Пессина сходят с поля. Украинский хавбек также активно вошел в игру, сходу приняв непосредственное участие в парочке перспективных атак. Пока Руслан взял паузу, его партнеры с легкостью уничтожили защиту Сассуоло. Сапата на Фройлера, тот покатил в центр, Муриель расстреливал с нескольких метров – 5:0 на 68-й.

Малиновский классно обыгрывался с Муриелем, упав на газон после подката соперника. Рефери отказался указать на 11-метровую отметку. Затяжная атака гостей, серия ударов с убийственной дистанции, и гол престижа забивает румынский защитник Кирикеш. Слишком долго готовил удар украинский хавбек и напоролся на еще один подкат защитника в штрафной. Было больно, но без пенальти и здесь.

Алексей Миранчук показательно игнорирует открывание абсолютно свободного Малиновского и начинает возиться сам, после чего выходит за пределы штрафной. Конкуренция на ровном месте или нечто большее? После серии замен Аталанта начала играть существенно слабее. А вот теперь Руслан выводил россиянина великолепным пасом на ход, но тот решил пропускать, хотя никого из партнеров не было и близко. Зачем? В любом случае Аталанта набирает 25 очков и подбирается к зоне ЛЧ. У Сассуоло остается 26, но на матч больше.