Лига Европы, 6-й тур

Группа В

Ренн – АЕК Ларнака – 1:1

Голы: Аблин, 17 – Лопеш, 76

Группа D

Унион Сент-Жилуаз – Унион Берлин – 0:1

Гол: Михель, 6

Брага – Мальме – 2:1

Голы: Орта, 36, Джало, 55 – Сейдыу, 77

Лига Европы: Роналду помог МЮ поквитаться с Реал Сосьедадом, в группе F все участники набрали равное количество очков

В параллельном с Динамо матче группы В Ренн оступился с кипрским АЕКом. Еще до середины первого тайма французы забили два гола, однако арбитр засчитал лишь один, зафиксировав во время второго взятия ворот офсайд. За 15 минут до завершения матча команда из Ларнаки сравняла и довела поединок до ничьей. Как следствие, Ренн опустился на второе место, а киприоты продолжат евровесну в Лиге конференций.

В группе D основная борьба шла за вторую строчку. Сенсационный лидер квартета – бельгийский Унион Сент-Жилуаз – еще перед последним туром обеспечил себе выход из группы с первой строчки, так что в матче с берлинским Унионом мог не сильно напрягаться. Представитель Бундеслиги вышел вперед уже на шестой минуте и удержал минимальное преимущество до завершения матча. Это позволило "Старой даме" стать второй и продолжить борьбу в турнире.

В параллельном матче Брага принимала Мальмё. Несмотря на отставание от Униона на 2 очка, португальцы, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, были обязаны побеждать и надеяться на осечку берлинцев. Хозяева смогли выйти вперед незадолго до завершения первого тайма, а после перерыва удвоили свое преимущество, сделав счет комфортным. Норвежцы в середине второй сорокапятиминутки один гол отквитали, но большего сделать не смогли. К сожалению, победы Браге не хватило, и она вылетела в Лигу конференций.

Монако и Нант выходят в 1/16 финала ЛЕ, Трабзонспор и Карабах вылетают в Лигу конференций