Состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы в группах G и H. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы, 6 тур

Группа G

Карабах – Фрайбург 1:1

Голы: Овусу, 90 – Петерсен, 25 (с пенальти)

Удалён: Медина, 59

Олимпиакос – Нант 0:2

Голы: Мохамед, 79, Блас, 90

Группа Н

Монако – Црвена Звезда 4:1

Голы: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (автогол) – Канга, 54 (с пенальти)

Трабзонспор – Ференцварош 1:0

Гол: Бакасетас, 7

В группе G Карабах и Нант в заочных матчах решали, кто из них отправится в 1/16 финала Лиги Европы, а кто вылетит в Лигу конференций. Азербайджанцы могли позволить себе проиграть, даже если бы Нант сыграл с Олимпиакосом вничью – благодаря преимуществу в личных встречах. Первые таймы обоих матчей зафиксировали именно такие результаты: обделённый еврокубковым опытом Фрайбург не собирался "сливать" последний матч группового этапа, и повёл в счёте в бакинском матче на 25-й минуте – с пенальти отличился Петерсен.

Карабах усугубил своё положение на 59-й минуте, когда центральный защитник хозяев Медина грубо сыграл против форварда Фрайбурга Кевина Шаде. Арбитр Алексей Кульбаков показал колумбийцу сначала желтую карточку, но после просмотра видеоповтора удалил игрока.

А Нант тем временем взял и забил! На 79-й минуте отличился летний новичок команды, египтянин Мостафа Мохамед. Этот гол и вывел Нант в 1/16 финала Лиги Европы, хотя до конца встречи французы успели удвоить своё преимущество.

Результативная концовка в Пиреях заставила Карабах проснуться. Но гола Овусу на 90-й минуте хватило лишь для того, чтобы азербайджанцы сравняли счёт. На второе взятие ворот команду Курбанова не хватило, и она вылетела в Лигу конференций.

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В группе Н Монако и Трабзонспор сражались за второе место, так как Ференцварош заранее обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы с первого места. В Монако и Трабзоне были забиты очень быстрые голы: Кевин Фолланд отличился на Луи II уже на пятой минуте, а Анастасиос Бакасетас забил на стадионе Шенол Гюнеш на седьмой минуте.

После того, как Фолланд в середине первого тайма оформил дубль, стало понятно, что Монако своего не упустит, и что именно Трабзонспор отправится в Лигу конференций. Возможно, именно поэтому турки не были столь активны после перерыва – матч так и завершился минимальной победой команды Абдулы Авджи.