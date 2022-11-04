У четвер відбувся 6-й тур групового етапу у другому за силою єврокубку. Читайте звіт про матчі команд у групах B i D на "Футбол 24".

Ліга Європи, 6-й тур

Група В

Ренн – АЕК Ларнака – 1:1

Голи: Аблін, 17 – Лопеш, 76

Група D

Уніон Сент-Жилуаз – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Міхель, 6

Брага – Мальме – 2:1

Голи: Орта, 36, Джало, 55 – Сейдиу, 77

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У паралельному з Динамо матчі групи В Ренн оступився з кіпрським АЕКом. Ще до середини першого тайму французи забили два голи, однак арбітр зарахував лише один, зафіксувавши під час другого взяття воріт офсайд. За 15 хвилин до завершення матчу команда з Ларнаки зрівняла і довела поєдинок до нічиєї. Як наслідок, Ренн опустився на другу сходинку, а кіпріоти продовжать євровесну у Лізі конференцій.

У групі D основна боротьба точилась за другу сходинку. Сенсаційний лідер квартету – бельгійський Уніон Сент-Жилуаз – ще перед останнім туром забезпечив собі вихід з групи з першої сходинки, тож у матчі з берлінським Уніоном міг не сильно напружуватись. Представник Бундесліги вийшов вперед вже на шостій хвилині і втримав мінімальну перевагу до завершення матчу. Це дозволило "Старій дамі" стати другою і продовжити боротьбу у турнірі.

У паралельному матчі Брага приймала Мальме. Попри відставання від Уніона на 2 очки, португальці, аби продовжити боротьбу у Лізі Європи, були зобов'язані перемагати і сподіватись на осічку берлінців. Гсподарі спромоглись вийти вперед незадовго до завершення першого тайму, а по перерві подвоїли свою перевагу, зробивши рахунок комфортним. Норвежці в середині другої сорокап'ятихвилинки один гол відквитали, але на більше не спромоглись. На жаль, перемоги Бразі не вистачило і вона вилетіла у Лігу конференцій.

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