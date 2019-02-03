АЕК Чигринского в драматичном матче вырвал ничью у ПАОКа Шахова

Завершился матч 19 тура чемпионата Греции между АЕКом и ПАОКом. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Чемпионат Греции 2018/19, 19-й тур
АЕК – ПАОК – 1:1
Голы: Понсе, 74 – Маурисиу, 10
Удаление: Лео Жаба (ПАОК), 32
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Дерби активнее начали гости, и уже на 10-й минуте Маурисиу вывел ПАОК вперед. Впрочем, уже вскоре подвел свою команду Лео Жаба, который получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В большинстве АЕК стал больше атаковать, и во втором тайме Понсе сумел восстановить статус-кво. Результат – голевая ничья.
Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч, хавбек ПАОКа Евгений Шахов вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.
ПАОК имеет в активе 51 очко и возглавляет турнирную таблицу, АЕК с 37 пунктами находится на 3 месте.
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