Предполагаемая жертва изнасилования в деле Дани Алвеса Эстер Гарсия заявила, что отказалась от компенсации.

В среду, 29 ноября, издание La Vanguardia обнародовало информацию, согласно которой предполагаемая жертва изнасилования согласилась принять от Дани Алвеса компенсацию в размере 150 тысяч евро. В четверг, 30 ноября, Marca опубликовала заявление Эстер о том, что эта информация не соответствует действительности.

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Гарсия подтвердила, что встречалась с Алвесом по его просьбе, но дала понять, что не достигла согласия с экс-футболистом. Потерпевшая утверждает, что понесла существенный моральный ущерб и последствия, которые являются "невосполнимыми".

Адвокат Эстер дал понять, что намерен подать в суд на СМИ, которые распространяют ложную информацию о его клиенте.

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