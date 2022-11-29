Дик Адвокат возобновил тренерскую карьеру ради клуба из города, в котором президента РФ Владимира Путина будет ждать трибунал.

75-летний Дик Адвокат возглавил Ден Хааг. Об этом информирует официальный сайт клуба из Гааги.

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На этой должности Адвокат сменил Дирка Куйта, который проработал с командой с начала сезона. По итогам 16 туров Ден Хааг занимает 17-е место во втором нидерландском дивизионе.

Напомним, что Адвокат является воспитанником Ден Хаага и в своё время дебютировал в профессиональном футболе именно в футболке этой команды.

Ранее Адвокат неоднократно заявлял о завершении тренерской карьеры.

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