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Adidas снизил цену на форму сборной Германии после фиаско сборной на ЧМ-2018

15:52 49 Читати українською
Adidas снизил цену на форму сборной Германии после фиаско сборной на ЧМ-2018
Фиаско сборной Германии / фото: DFB

Сборная Германии после поражения от Южной Кореи потеряла не только шансы защитить титул чемпиона мира, но и понесла имиджевые потери.

После сенсационного поражения Германии от Южной Кореи в матче 3 тура ЧМ-2018 технический спонсор команды Adidas начал распродажу формы Бундестима.

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В расчете на высокую популярность Германии компания изготовила большое количество футболок сборной, однако после провала на ЧМ-2018 Adidas вынужден реализовывать форму с существенной скидкой. В частности, в США цена на футболки Манншафт уже снизилась с 130 до 91 доллара, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, Германия впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира.

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ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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ЧМ 2018 Южная Корея - Германия Германия Германия футбольные курьёзы Футбольная форма
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