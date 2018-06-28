"Пусть плачут немцы!": реакция мировых СМИ на вылет Германии с ЧМ-2018 – Кроос как жертва насмешек

Сборная Германии стала главным героем ведущих СМИ планеты после своего сенсационного вылета с ЧМ-2018. "Футбол 24" собрал наиболее яркую реакцию европейских и южноамериканских изданий.

Больше всего Бундестим, конечно, досталось от немецкой прессы, которая беспощадно раскритиковала команду Лева за позорное выступление на ЧМ-2018. Bild, в частности, обыграл поражение Манншафт от Южной Кореи с невероятной победой Германии над Бразилией в полуфинале ЧМ-2014. "Нет слов", – повторяет популярное издание на своей первой полосе, однако уже с другим подтекстом.

ЧМ-2018 Южная Корея – Германия: падение чемпиона – Бундестим проиграл азиатам и бесславно покинул Мундиаль

"Кубок мира – кошмар! Германия опозорилась в матче с Южной Кореей. Это наше наиболее унизительное фиаско в истории чемпионатов мира. Впервые Бундестим не сумела преодолеть групповой этап", – пишет в отчаянии Bild.

Авторитетный Kicker также не скрывал разочарования сенсационным вылетом Германии с турнира, изобразив на своей обложке падения Кубка мира. "Исторический вылет", – пишет издание, спрашивая о целесообразности пребывания Лева у руля Манншафт после российской трагедии.

Die Welt, называя ранний вылет сборной Германии по ЧМ-2018 "историческим несчастьем", просто уничтожает Лева и его подопечных. "От них требовалось обыграть маленькую Южную Корею, чтобы выйти в плей-офф. Зато Бундестим спровоцировала больше фиаско в своей истории. Как теперь быть с Левом?", – спрашивает издание у своих читателей.

Der Tagesspiegel считает, что сборная Германии просто "утонула" и команде нужна перестройка. "Нас избили и опустили на землю", – отмечает издание, также подвергая сомнению будущее Лева, которого называют главным виновником поражения от Южной Кореи.

Другие европейские СМИ также были поражены сенсационной победой Южной Кореи над Германией, а некоторые, как, например, La Gazzetta dello Sport, объяснял вылет Манншафт давним проклятием турнира.

"Германия едет домой. Проклятие Мундиаля, когда действующий чемпион не выходит из группы, сделало свое дело. Южная Корея безжалостно ликвидировала команду Лева", – пишет ведущее итальянское спортивное СМИ.

France Football считает, что "невероятный вылет" немцев станет украшением книг о Кубке мира. "Это какая-то фантастика. Действующий чемпион проигрывает азиатской сборной и прекращает борьбу уже на стадии группового этапа. Об этом не забудут никогда", – отмечает легендарное французское издание.

Очень креативно подошли к описанию немецкого фиаско в Барселоне. Первую полосу местного издания Mundo Deportivo украсил заголовок "исторический капут". Каталонский СМИ вспоминает о знаменитом проклятие, но главным виновником неудачи Бундестим называет Лева, который, как и Дель Боске после ЧМ-2010, упорно не хотел замечать завершения цикла своей команды.

А вот в Южной Америке бесконечно радовались провалу сборной Германии. Бразильские и аргентинские СМИ откровенно праздновали поражение Манншафт, в которая свое время заставила страдать "селесао" и "альбиселесте".

Ole называет поражение немцев от Южной Кореи первым большим фиаско Мундиаля. "Всемирное землетрясение. Германия, проявив свою немощность, уступила Южной Корее и отправляется домой. Завершилась золотая эра в истории немецкого футбола, которая началась еще в 2006 году. Пусть плачут немцы!", – пишет аргентинское издание о сборной, которая в финале ЧМ 2014 обыграла Месси и Ко.

Зато бразильский портал Lance решил позлорадствовать над Тони Кроосом, вспомнив хавбеку сборной Германии его контроверсионное поздравление в Твитттере с 2017 годом. Тогда, напомним, футболист использовал флаги Германии и Бразилии вместо цифр 1 и 7, чтобы потролиты "селесао", которую Бундестим разбила на ЧМ-2014 с позорным счетом (7:1). Здесь все понятно и без перевода...

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