Adidas знизив ціну на форму збірної Німеччини після фіаско збірної на ЧС-2018

Збірна Німеччини після поразки від Південної Кореї втратила не лише шанси захистити титул чемпіона світу, а й зазнала іміджевих втрат.

Після сенсаційної поразки Німеччини від Південної Кореї в матчі 3 туру ЧС-2018 технічний спонсор команди Adidas розпочав розпродаж форми Бундестіму.

"Нехай плачуть німці!": реакція світових ЗМІ на виліт Німеччини з ЧС-2018 – Кроос як жертва насмішок

Розраховуючи на високу популярність Німеччини, компанія виготовила велику кількість футболок збірної, проте після провалу на ЧС-2018 Adidas змушений реалізовувати форму із суттєвою знижкою. Зокрема, у США ціна на футболки Манншафт вже знизилась зі 130 до 91 долара, повідомляє Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Німеччина вперше у своїй історії не змогла подолати груповий етап чемпіонату світу.

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018