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Adidas знизив ціну на форму збірної Німеччини після фіаско збірної на ЧС-2018

15:52 219 Читать на русском
Adidas знизив ціну на форму збірної Німеччини після фіаско збірної на ЧС-2018
Фіаско збірної Німеччини / фото: DFB

Збірна Німеччини після поразки від Південної Кореї втратила не лише шанси захистити титул чемпіона світу, а й зазнала іміджевих втрат.

Після сенсаційної поразки Німеччини від Південної Кореї в матчі 3 туру ЧС-2018 технічний спонсор команди Adidas розпочав розпродаж форми Бундестіму.

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Розраховуючи на високу популярність Німеччини, компанія виготовила велику кількість футболок збірної, проте після провалу на ЧС-2018 Adidas змушений реалізовувати форму із суттєвою знижкою. Зокрема, у США ціна на футболки Манншафт вже знизилась зі 130 до 91 долара, повідомляє Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Німеччина вперше у своїй історії не змогла подолати груповий етап чемпіонату світу.

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ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
2 : 0
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Південна Корея - Німеччина Німеччина Німеччина футбольні курйози Футбольна форма
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